Portekiz seçimleri: Sosyalist Parti mecliste çoğunluğu elde etti
Portekiz'de iktidardaki Sosyalist Parti, dün yapılan erken genel seçimlerde sürpriz bir sonuçla mecliste hükümeti tek başına kuracak çoğunluğu elde etti. Sosyalist Parti, 230 sandalyeli parlamentoda milletvekili sayısını 108'den 117'e çıkardı. Parti, bu sonuçla tarihinde ikinci kez mecliste salt çoğunluğu elde ederken aşırı sağcı Chega da ilk kez parlamentoda üçüncü büyük parti oldu.
Portekiz'de iktidardaki Sosyalist Parti, dün yapılan erken genel seçimlerde sürpriz bir sonuçla mecliste hükümeti tek başına kuracak çoğunluğu elde etti.
Başbakan Antonio Costa iki küçük partinin desteğini kaybettikten sonra bütçeyi geçiremeyince erken seçim kararı almıştı. Sol Blok ile Komünist Parti ve Yeşiller İttifakı'ndan oluşan Birleşik Demokratik Koalisyonu azınlık hükümetine dışarıdan destek veriyordu.
Costa, ekonomik toparlanma için Portekiz'in siyasi istikrara ihtiyacı olduğunu söyledi.
Aşırı sağcı Chega partisi de seçimlerde oylarını artırarak parlamentodaki üçüncü parti oldu.
Seçimden önce yayımlanan kamuoyu yoklamaları, iktidar partisinin oylarının azaldığına işaret ediyordu.
Başbakan Costa, sonuçların açıklanmasından sonraki teşekkür konuşmasında herkesin hükümeti olacaklarını belirterek "Mutlak çoğunluk, mutlak iktidar anlamına gelmiyor. Bu sonuç, ülkeyi tek başına yöneteceğimiz anlamına gelmiyor. Sorumluluğumuz daha da arttı" dedi.
Sosyalist Parti, 230 sandalyeli parlamentoda milletvekili sayısını 108'den 117'e çıkardı.
Ana muhalefetteki merkez sağ Sosyal Demokratlar ise 71 sandalye kazandı.
Sosyalist Parti'nin zaferi ülkeyi Covid pandemisinden çıkarma ve Avrupa Birliği'nin 16,6 milyar euroluk yardım paketini yönetme sürecinde istikrarlı bir hükümetin iş başında olacağı anlamına geliyor.
Aşırı sağcı Chega üçüncü büyük parti
Sosyalist Parti, bu sonuçla tarihinde ikinci kez mecliste salt çoğunluğu elde ederken aşırı sağcı Chega da ilk kez parlamentoda üçüncü büyük parti oldu.
Partinin lideri eski spor yorumcusu Andre Ventura, yolsuzlukla mücadele ve çingenelere karşı sert söylemiyle öne çıkmış, cinsel saldırı suçlularına kimyasal hadım uygulanması çağrısında bulunmuştu.
Ventura, bu sonuçlarla Sosyalistler'e karşı "yumuşak muhalefet" döneminin sona ereceğini söyledi.
Antonio Costa, Cumhurbaşkanı'nın beklendiği gibi hükümeti kurma görevini kendilerine vermesi halinde Chega hariç tüm siyasi partilerle diyaloğa açık olacaklarını belirtti.
Yaklaşık 10 milyon nüfuslu Portekiz'de nüfusun onda biri Covid-19 salgını nedeniyle karantinada. Ancak hükümet bu kişilerin oy merkezlerine gelmesine izin verdi. Seçim görevlileri koruyucu giysilerle görev yaptı.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
Portekiz seçimleri: Sosyalist Parti mecliste çoğunluğu elde etti/portekiz-secimleri-sosyalist-parti-mecliste-cogunlugu-elde-etti-3330672
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!