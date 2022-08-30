Portekiz Sağlık Bakanı Temido istifa etti

İHA

Acil doğum servislerini geçici olarak kapatma kararı alan ve ardından tepkilerin odağı haline gelen Bakan Temido'nun istifası hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, "Temido, bu şartlarda çalışma hayatına devam edemeyeceğini fark etti" ifadelerini kullandı.

Bakan Temido'nun istifasını kabul eden Portekiz Başbakanı Antonia Costa ise, Temido'ya özellikle COVID-19 salgınındaki aşılama kampanyasında gösterdiği başarıdan dolayı teşekkür etti.

YETERLİ DOKTOR YOK

Portekiz hükümeti, özellikle yaz tatillerinde ve hafta sonlarında birçok hastanede yeterli doktor bulunamadığı için acil doğum servislerini geçici olarak kapatma kararı almıştı.

Muhalefet partileri ve halk tarafından tartışılan karar sebebiyle, çok sayıda hamile kadın risk alarak uzak mesafede bulunan hastanelere gitmek zorunda kalmıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.