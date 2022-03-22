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Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Lopes'in yerine İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'ın kalecisi Jose Sa kadroya alındı.

Portekiz ile Türkiye, 24 Mart Perşembe günü Porto kentindeki Drago Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Daha önce Pepe ile Ruben Neves kadrodan çıkarılırken Vitinha ile Tiago Djalo kadroya dahil edilmişti.