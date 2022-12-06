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Haberler Dünya Kupası 2022 Portekiz İsviçre maçı TRT 1 CANLI İZLE! Dünya Kupası Portekiz İsviçre maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Portekiz - İsviçre | CANLI YAYIN

Portekiz - İsviçre maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Portekiz ile İsviçre, 2022 Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya geliyor. İki takım 2022'de birbirleriyle iki kez karşı karşıya gelirken taraflar birer galibiyet elde etti

Giriş: 06.12.2022 - 21:23 | Güncelleme: ABONE OL
Portekiz İsviçre maçı TRT 1 CANLI İZLE! Dünya Kupası Portekiz İsviçre maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

2022 yılında UEFA Uluslar Ligi'nde iki kez karşı karşıya gelen Portekiz ile İsviçre bu kez, Dünya Kupası'nda karşı karşıya geliyor.

PORTEKİZ - İSVİÇRE

SAAT: 22.00
HAKEM: Cesar Arturo Ramos Palazuelos
STAT: Lusail
YAYIN: TRT 1

18' Ramos, 33' Pepe

Portekiz: Costa, Dalot, Pepe, Dias, Cancelo, William, Otavio, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix, Gonçalo Ramos

İsviçre: Sommer, Fernandes, Schar, Akanji, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Sow, Shaqiri, Vargas, Embolo

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Dünya Kupası'nda Güney Kore, Uruguay ve Gana ile birlikte H Grubu'nda yer alan Portekiz, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan topladı ve grubunu lider tamamladı.

İsviçre ise Brezilya, Kamerun ve Sırbistan ile G Grubu'nda mücadele etti. Avrupa temsilcisi, 6 puan topladı ve aynı puana sahip Brezilya'nın averajla gerisinde kalarak grubu ikinci sırada bitirdi ve adını son 16 turuna yazdırdı.

2022 yılında birbirleriyle üçüncü kez karşılaşmaya hazırlanan Portekiz ve İsviçre, haziran ayında Uluslar Ligi'nde oynadığı maçlarda birer galibiyet aldı (4-0; Portekiz & 1-0 İsviçre).

2000 yılından bu yana altı resmi maçta kozlarını paylaşan Portekiz ve İsviçre, bu karşılaşmalarda üçer galibiyet aldı. İki takımın büyük turnuvalardaki (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tek mücadelesi de bu dönemde gerçekleşirken; İsviçre sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan taraftı (2008 Avrupa Şampiyonası).

Dünya Kupası'nda üçüncü kez çeyrek finale kalmayı hedefleyen Portekiz (1966 & 2006), turnuvada çıktığı son beş eleme turu maçını kazanamadı ve dört karşılaşmalık bir mağlubiyet serisi yaşıyor. Avrupa temsilcisi, bu aşamadaki son iki mücadelesinde İspanya (2010) ve Uruguay'a (2018) mağlup oldu.

2022 Dünya Kupası'ndaki üç maçının ikisini kazanan İsviçre (1M), tarihinde ilk kez tek turnuvada üç galibiyet almayı hedefliyor.

Dünya Kupası'ndaki son dokuz maçının sekizinde açılış golünü atan Portekiz, son karşılaşmada (vs Güney Kore) turnuvada ilk kez ilk golü kaydettiği bir karşılaşmayı kaybetti (19 maç 15G 3B 1M).

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