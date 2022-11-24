Ve sıra Ronaldolu Portekiz'de! Dünya Kupası'nın iddialı ekiplerinden Portekiz, 2022 Katar'da H Grubu'ndaki ilk maçını Gana ile oynuyor.
SAAT: 19.00
HAKEM: Ismail Elfath (ABD)
YAYIN: TRT 1
STAT: Stadyum 974
PORTEKİZ: Costa, Cancelo, Danilo, Ruben Dias, Guerreiro, Neves, Bruno Fernandes, Bernardo, Otavio, Felix, Cristiano Ronaldo
GANA: Ati Zigi, Seidu, Djiku, Salisu, Amartey, Rahman, Partey, Abdul Samed, Kudus, Inaki Williams, Andre Ayew
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İki ülke milli takımları daha önce 1 kez karşı karşıya geldi. 2014 Dünya Kupası'nda oynanan grup maçını Portekiz 2-1 kazandı.
RONALDO İLK KUPASININ PEŞİNDE
Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerinde eksik olan Dünya Kupası'nı kaldırma hedefiyle Katar'daki turnuvaya başlıyor. Yıldız futbolcu kariyerinde 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
PORTEKİZ SEKİZİNCİ KEZ KUPADA
Portekiz Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 7 kez katıldı. Portekiz, turnuvadaki en iyi derecesini, ilk tecrübesini yaşadığı 1966 yılında elde etti. Eusebio'nun sürüklediği takım, klasman karşılaşmasında Sovyetler Birliği'ni 2-1 mağlup ederek 3'üncü oldu. Almanya 2006'da da yarı finale yükselmeyi başaran Portekiz, son olarak katıldığı Rusya 2018'de ise son 16'da turnuvaya veda etti.
Dünya kupalarında 30 maç yapan Portekiz, bunların 14'ünü kazandı, 6'sında berabere kaldı, 10'unu ise kaybetti. Portekiz, Dünya Kupası tarihi boyunca 49 gol attı ve kalesinde 35 gol gördü.
PORTEKİZ BİZİ ELEYEREK GELDİ
Fernando Santos'un 2014'ten bu yana teknik direktörlüğünü yaptığı ve 2016'da tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğuna taşıdığı Portekiz, Avrupa elemelerinde Sırbistan, İrlanda Cumhuriyeti, Lüksemburg ve Azerbaycan'ın bulunduğu A Grubu'nda mücadele etti.
Grupta Sırbistan ile çekişen Portekiz, oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 17 puan topladı.
Portekiz, sahasında oynadığı eleme grubunun son maçında Sırbistan'a 90. dakikada yediği golle mağlup olup doğrudan Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.
Play-off'lara kalan Portekiz, yarı finalde sahasında Türkiye'yi 3-1 yendi. Santos'un ekibi finalde de Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Daha önceki turnuvalarda Eusebio, Coluna, Simoes, Jose Augusto, Torres, Jaime Graca, Rui Costa ve Luis Figo gibi isimlerin parladığı Portekiz, Katar'a Cristiano Ronaldo'nun önderliğinde gelecek.
Ronaldo, Eusebio'dan (1966) sonra Dünya Kupası'nda gol krallığını elde eden ikinci Portekizli olma hedefini de taşıyor. Beşinci kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek Ronaldo, şampiyonadaki ilk kupasını da kazanmayı hedefliyor.
Portekiz'in kadrosunda bir dönem Beşiktaş forması giyen deneyimli savunma oyuncusu Pepe de yer alıyor.
GANA DAHA ÖNCE ÜÇ KEZ KATILDI
Gana Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 3 kez katıldı. Afrika ülkesi, ilk katıldığı kupa olan Almanya 2006'da İtalya, Çek Cumhuriyeti ve ABD'nin bulunduğu grupta 2 galibiyet alarak 2. tura çıktı ancak Brezilya'ya 3-0 kaybederek turnuvaya veda etti.
Gana, sonraki turnuva Güney Afrika 2010'da ise çeyrek finale yükselerek oldukça sükse yaptı. Almanya, Sırbistan ve Avustralya ile yarıştığı gruptan çıkan Gana, 2. turda karşılaştığı ABD'yi Gyan'ın uzatmalardaki golüyle 2-1 mağlup ederek son 8'e kaldı ama çeyrek finalde Uruguay'a penaltılar sonucunda yenilerek elendi.
Gana, Brezilya 2014'te ise grup maçlarında Portekiz ve ABD'ye 2-1'lik sonuçlarla mağlup olurken, Almanya ile 2-2 berabere kaldı ve turnuvaya grup aşamasında veda etti. Dünya kupalarında 12 maç yapan Gana, bu maçlardan 4'ünü kazandı, 5'inden mağlubiyetle, 3'ünden de beraberlikle ayrıldı. Gana, bu maçlarda 13 gol attı, kalesinde ise 16 gol gördü.
GANA'NIN KUPAYA KATILMA SERÜVENİ
Gana, Katar'daki Dünya Kupası'na 47 yaşındaki Almanya doğumlu Ganalı eski futbolcu Otto Addo'nun yönetiminde gelecek. Gana, Afrika elemelerine 2. turdan başladı.
G Grubu'nda Güney Afrika, Etiyopya ve Zimbabve ile mücadele eden "Siyah Yıldızlar", 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan topladı. Gana, aynı puana, aynı averaja ve ikili averaja sahip olduğu Güney Afrika'dan grup maçlarında 1 gol fazla attığı için lider olarak 3. tura yükseldi.
İki maçlık eliminasyon usulü yapılan 3. turda Nijerya ile eşleşen Gana, evinde golsüz berabere kaldığı maçın rövanşında rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve deplasman golü kuralıyla 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Daha önceki turnuvalarda Abedi Pele, Samuel Kuffour, Ibrahim Sunday, Asamoah Gyan, Michael Essien ve Sulley Muntari gibi oyuncuların forma giydiği Gana'da Arsenal forması giyen Thomas takımın ön plana çıkan ismi olarak dikkat çekiyor.
Gana'nın forvet hattında Jordan Ayew de deneyimiyle takımı için önemli isimlerin başında geliyor.
MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ
- Portekiz, daha önce Gana ile karşılaştığı tek Dünya Kupası maçını Cristiano Ronaldo'nun galibiyet golüyle 2-1 kazandı (2014).
- Dünya Kupası'nda çıktığı son 14 maçın sadece üçünü kazanabilen Portekiz (6B 5M), bu galibiyetlerin tamamını grup aşamasında aldı.
- Dünya Kupası'nda oynadığı son üç açılış maçından galibiyet çıkaramayan Portekiz (2B 1M), en son 2018'de İspanya ile 3-3 berabere kalmasına rağmen gruptan çıkmayı başardı.
- Dünya Kupası'nda dördüncü kez boy göstermeye hazırlanan Gana, daha önce sadece son kez katılım hakkı elde ettiği 2014'e grup aşamasında veda etti.
- Dünya Kupası tarihinde çeyrek final oynamayı başaran üç Afrika ülkesinden biri Gana (2010; diğerleri 1990'da Kamerun ve 2002'de Senegal). Daha önce bu aşamaya gelen üç Afrika temsilcisi de yarı finale yükselmeyi başaramadı.