Euro 2020 tüm futbol dünyasının sardı. 12 ülkede gerçekleştirilen şampiyonada Fransa ve Portekiz hem kupanın hem de F grubunun kapanış maçında karşıya karşıya gelecek. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği maçla ilgili ayrıntılar...

PORTEKİZ FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020 F Grubu 6. maçında Portekiz ve Fransa 23 Haziran Çarşamba günü saat 22:00'de karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.i

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