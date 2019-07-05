Portekiz'den madalyalarla döndük!

05 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Uluslararası Pentatlon Birliği (UIPM) tarafından düzenlenen Avrupa Biathle-Triathle Şampiyonası Portekiz’in Madeira adasında gerçekleşti. 28-30 Haziran 2019 tarihleri arasında Portekiz'in Machico Madeira adasında yapılan Biathle / Triathle Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular aldığı derecelerde büyük bir başarıya imza attı.
Alınan dereceler şöyle:
U11 kategorisinde bireysel dalda Muhammet Kurtulan birinci, Abdullah Yıldırım üçüncü, karışık kategoride Asu Namazcı - Muhammet Kurtulan ikinci oldu.
U11 kategorisinde Neva Naz Güvenç, Avrupa üçüncüsü oldu. Aynı yarışta Elif Aktaş altıncı oldu. Milli takımımız ise Avrupa ikincisi oldu.
U13 kategorisinde bireysel dalda Ahmet Önder birinci, karışık kategoride Bahar Öngül, Ahmet Önder ikinci, erkek takım yarışmasında Ahmet Önder, Metehan Uslu, Kerem Sezer ikinci oldu.
Kutay Ababay, U13 milli takım olarak Avrupa ikincisi oldu.
Eda Özrodop U13 Kızlar thriatle dalında dördüncü sırada yer aldı. U13 Mix kategorisinde Tuğra Yüksel ile birlikte yarışan Özrodop, ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
U15 kategorisinde bireysel dalda Münir Can ikinci karışık kategoride Başak Boğan, Jan Vurdum ikinci, erkek takım yarışmasında Münir Can, Jan Vurdum, Bahri Dağcı ikinci oldu.
Doğan Türeli, U17 erkek takım grubunda Avrupa üçüncüsü oldu.
U17 karışık kategoride Bensu Bozdağ, Arda Taşbaş ikinci, erkek takım yarışmasında Arda Taşbaş, Yusuf Ali Ak, Doğan Türeli üçüncü oldu.
U19 erkek takım yarışmasında ise Emirhan Demirtaş, Renas Zaman, Doğukan Aydoğan üçüncü oldu.
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