Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler nedeniyle kamu sağlığını korumak için 13 Mart'tan geçerli olmak üzere futbol ve futsal liglerindeki tüm maçların askıya alındığı duyuruldu. Federasyon, maçların tekrardan başlamasına Kovid-19 ile ilgili gelişmelere göre karar verileceğini belirterek, herhangi bir tarih vermedi.

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İspanya'da La Liga kurumu da 1. ve 2. lig maçlarını koronavirüse karşı önlem kapsamında iki hafta süreyle durdurma kararı almıştı.

Koronavirüs salgınının Avrupa'da en yoğun olarak görüldüğü İtalya'da lig maçları ise 3 Nisan'a kadar durdurulmuştu.

QUARESMA'DAN ÜLKESİNE DESTEK MESAJI!

Kasımpaşa'da forma giyen Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, koronavirüs salgınına karşı ülkesine destek veren bir mesaj yayımladı.

Quaresma, Twitter hesabından, "Şampiyon olma zamanı geldi. Güçlü olmalıyız, hazırlıklı olmalıyız. Virüse karşı savaşmak için bir takım olarak oynamamız gerekiyor. Virüse karşı zayıf olanlara yardım etmeli, bencil olmadan birbirimize destek olmalıyız. Bu, hayatımızın en önemli oyunlarından biri. Bu, Portekiz'in cesur ve ölümsüz bir ulus olduğunu gösterme oyunudur." diye yazdı.

Portekiz'de Kovid-19 vakası, son resmi rakamlara göre 78 olarak açıklandı.