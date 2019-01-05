Ligin ilk devresini 17 maçta topladığı 16 puanla küme düşme hattında tamamlayan ve ikinci yarıda puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katarken gözler ön bölgeye döndü! Ersun Yanal, sarı-lacivertli idarecilerden transferlerin bir an önce bitirilmesini isterken Fenerbahçe Porto'dan Yacine Brahimi için harekete geçti.

Portekiz'den Record'un haberine göre; Porto olan sözleşmesi Haziran 2019'da bitecek olan Brahimi'nin birçok talibi bulunuyor. İngiltere'den Everton ve West Ham United, İtalya'dan Milan, Roma ve Lazio, Cezayirli futbolcu için devreye girerken Fenerbahçe'nin de Brahimi'yi istediği belirtildi.

Porto'dan bir yetkili Brahimi'nin kulüpteki geleceğiyle ilgili açıklama yaparken "Bu konu neredeyse 200 kez konuşuldu ve hala bir sonuç alınabilmiş değil. Porto'da kalıp kalmayacağına sadece Brahimi karar verebilir"

2014-15 sezonu başında Porto'ya katılan ve BBC'nin 2014 yılında Afrika'da yılın futbolcusu seçtiği Brahimi, bu sezon Galatasaray'a karşı da Şampiyonlar Ligi'nde forma giymişti. 15'i ligde olmak üzere bu sezon 24 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 5 gol atarken 2 de asist yaptı.