Portekiz 'Altın Vize'ye son vermeyi planlıyor

Başbakan Antonio Costa, basına yaptığı açıklamada, "Yeniden değerlendirmeye aldığımız bazı uygulamalar var. Bunlardan biri de Altın Vize programı. İşlevini doldurmuş gözüküyor ve devam etmesinin bir anlamı yok." dedi.
Altın Vize programının bitişine ilişkin herhangi bir tarih vermeyen Costa, diğer yandan ülkelerine geri dönmek isteyen Portekizli göçmenlere mali destek verilmesi veya dijital platformda yatırımlara geçici oturma izni sağlanması uygulamalarının süreceğini kaydetti.
Ülkedeki kayıtlara göre, Ekim 2012'den itibaren emlak alımı ve yatırım yapan yabancılara oturma izni verilmesini öngören Altın Vize uygulaması sayesinde son 10 yılda 6 milyar 600 milyon avro gelir elde edildi. Bunun yaklaşık yüzde 90'ı (5 milyar 900 milyon Euro'su) emlak sektöründen geldi.
Yabancılar Ofisi'nin verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) dışından gelenlere verilen Altın Vize'yi 11 bin 180 yabancı ülke vatandaşı ve onların 18 bin 368 aile üyesi (toplamda 29 bin 548) aldı.
Altın Vize'yi en çok 5 bin 194 kişiyle Çin'den gelenler alırken bunu Brezilya (1137), Türkiye (530), ABD (483) ve Güney Afrika (474) vatandaşları izledi.
Portekiz'de muhalefetteki Sol Blok Partisi, "Ülkemizi yolsuzluğun suç ortağı yaptı, kara para aklama yeri haline getirdi ve konut fiyatlarının artmasına neden oldu" suçlamalarıyla Altın Vize programının hemen kaldırılmasını isterken diğer sol görüşlü partiler de buna destek veriyor.
Altın Vize programı, 1 Ocak 2022'de bazı değişikliklere uğrayarak sadece ülkenin iç kısımlarında ya da Madeira ve Azor Adaları'nda emlak alınması ile sınırlandırılıp en düşük yatırım miktarı da 1 milyon Euro'dan 1,5 milyon Euro'ya çıkarılmıştı.
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