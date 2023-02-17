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Portekiz "Altın Vize" uygulamasını sonlandırıyor

Portekiz, yaşanan konut krizini engellemek için "Altın Vize" uygulamasını kaldırmayı planlıyor

Giriş: 17.02.2023 - 10:54 | Güncelleme: ABONE OL
Portekiz
Portekiz "Altın Vize" uygulamasını sonlandırıyor
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Reuters

Portekiz, binlerce euro'luk yatırım yapanlara yaşama ve çalışma hakkı veren tartışmalı "Altın Vize" planını sona erdirmeye hazırlanıyor.

Yetkililer, vize programının Portekiz'de özellikle Lizbon'da kira ve konut fiyatlarını arttırdığı gerekçesiyle sonlandırma kararı aldı.

Lizbon'da 2022'de kiraların yüzde 37 arttığı ifade edildi.

Kira ve konut kriziyle başa çıkmak için ülkede aynı zamanda kısa süreli tatil kiralamaları için kullanılan evlerin de kiralama lisansı iptal edilecek.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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