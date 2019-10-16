Salata yemeklerin yanında menümüzü tamamlayan çok sağlıklı bir çeşittir. Ayrıca iştah açısıdır. Sizlere, portakal soslu Akdeniz salatasında bulunan malzemelerle harika ve leziz bir salata yapacağız. Misafirleriniz sunmuş olduğunuz portakal soslu Akdeniz salatanızın tadına bayılacaklar.

Portakal Soslu Akdeniz Salatası İçin Gereken Malzemeler:

1 paket Akdeniz yeşilliği

2 yemek kaşığı Erzincan tulum peyniri

1 kutu dilim ton balığı

Portakallı Sos İçin;

1 adet portakalın suyu

1 kahve fincanı sızma zeytinyağı

2 çay kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı hardal

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

Portakal Soslu Akdeniz Salatası Tarifi Yapılışı:

İlk önce Akdeniz yeşilliklerini iyice yıkayın.

İyice yıkayıp süzdürdüğünüz Akdeniz yeşilliklerini irice doğrayın.

Üzerine küp küp doğranmış tulum peynirini, iri parçalara ayrılmış ton balığını yerleştirin.

Sos malzemelerini karıştırın.

Salatanızın üzerine her yerine eşit şekilde gezdirin.

Afiyet olsun…

Portakal Soslu Akdeniz Salatası Tarifi Püf Noktası:

Yeşillikler bol su ile yıkayın.

Son suyunu dökmeden 2-3 yemek kaşığı sirke 15-20 dakika ile bekletin.

Daha sonra süzün ve salatanızı yapmaya başlayın.

Diğer salata malzemelerini de irice doğrayın.

Daha güzel olur.