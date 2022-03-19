Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı

Adana'da her yıl düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nın bu yıl onuncusu 23-27 Mart tarihleri arasında düzenleniyor. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın fikir önderi ve Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, bu tür etkinliklerin tüm Türkiye’ye yayılmasının önemine dikkat çekerek “Bu organizasyonlar, yerel olmaktan çıkıp ulusal ve uluslararası boyuta taşınması büyük bir turizm hareketliliği sağlıyor. Böylelikle hatırı sayılır bir ekonomik hacim oluşuyor. Ayrıca kentlerin, bölgelerin ve ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlanmış oluyor" dedi.

Ali Haydar Bozkurt

Adana'ya gelince Tarsus, Mersin, İskenderun, Gaziantep, Göbeklitepe, Nemrut, Kapadokya gibi bölgelerin de gezilebildiğine dikkat çeken Bozkurt "Etkinliğimiz büyük bir coğrafyanın tanıtımına dönüştü" şeklinde konuştu.

BU YIL BEKLENTİ 350 MİLYON TL

Karnavalın, son 2 yıldır pandemi dolayısıyla fiziki olarak düzenlenememesine rağmen, ilk yapıldığı 2013 yılından bu yana 1.5 milyar TL’yi aşan bir ekonomik hacim yarattığını belirten Ali Haydar Bozkurt "Bu ekonomik hacimden en küçük esnaftan en büyüğüne, ulaşım sektöründen konaklamaya kadar pek çok sektör doğrudan etkileniyor" şeklinde konuştu.

Bozkurt karnavalın bölgenin ekonomisini katkısını şu sözlerle anlattı: "Karnaval için çok sayıda ek uçak seferleri konuluyor. Otellerde yer olmuyor. Karnaval günü taksi bulamıyorsun zaten. Yolda yürüyorum çiçek satan teyzelerden bir tanesi koluma bir yapıştı. Tanımış beni. “Ya Allah senden razı olsun, biz iki ayda yapacağımız satışı iki günde yapıyoruz sayenizde” diyor. Restorana giriyorum, iki üç ayda yapacağımız ciroyu yapıyoruz diyorlar." Ali Haydar Bozkurt "Şöyle bir örnek vereyim; bu yıl bir hafta sonu iki günde, karnavalın yaratacağı ekonominin ölçülebilir bölümü yaklaşık 350 milyon lira" ifadelerini kullandı.

KARNAVAL BOYUNCA SİYASET YASAK

Türkiye'nin ilk ve tek karnavalı için belirlenen ilkelere göre; karnaval hiçbir kurum ya da kişiye değil Adana halkına ait, karnaval boyunca hiçbir ticari hedef gözetilmiyor ve en önemlisi de karnaval boyunca siyaset yasak. Ali Haydar Bozkurt "Belediye Başkanları, Milletvekilleri sahneye çıkar ama hiçbiri siyaset konuşmaz. Baharı, Adana’nın güzelliklerini anlatır. 10 yıldır bir tanesi dahi siyaset konuşmamıştır. O zaman niyeti gerçekten destek olmak olanlar geliyor, diğerleri gidiyorlar" dedi. Karnaval için sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Prof. Dr. Canan Madran başkanlığında, Türkiye’den iki ve Hollanda’dan bir üniversitenin çalışmalara başlandığını da kaydetti.

JAPONLARDAN NEŞET ERTAŞ TÜRKÜLERİ

Portakal Çiçeği Karnavalı'nın Türkiye'nin ilk ve tek karnavalı olduğunu ve festivallerden çok daha kapsamlı olduğunu ifade eden Bozkurt "Bizim düzenlediğimiz karnavalda sadece bu yıl 70’ten fazla etkinlik var. Konserler, sanat ve dans gösterileri, ulusal satranç turnuvası, TJK’nın Portakal Çiçeği Koşusu adlı at yarışı var. Şehrin her yerinde aynı anda etkinlikler sergiler var" dedi. Ali Haydar Bozkurt karnavalda, Türkçe öğrenen ve bağlama dersi alan iki Japon tarafından Neşet Ertaş türküleri söyleneceğini de sözlerine ekledi.

PORTAKAL ÇİÇEĞİ KOKUSUNDA KARNAVAL

Çocukluğunu Adana'da geçiren Bozkurt karnaval fikrinin nasıl şekillendiğini ise şu sözlerle anlattı: "Japonya’ya gittim Sakura zamanı. Dünyanın her yerinden birkaç milyon insan geliyor 3 hafta boyunca. Festival de yapmıyorlar. Kiraz ağaçları kokmuyor da. Ben Adana’da büyüdüm. İlkokul yaşlarındayken bir gün bir şey fark ettim. Adana’nın her yeri mis gibi kokuyor. Portakal çiçeği, portakal, narenciye, turunç...

Dedim ya bizimkinin kokusu var, kebap da çok güzel, şalgam da güzel. Tarih var. Bunu yapamaz mıyız diye sordum kendime. Böylelikle çocukluk ve gençlik anılarıma dayanan bir olguyu hayata geçirmiş olduk. Portakal çiçeği kokusunu tarif etmek mümkün değil; onu yaşamak lazım, bir de Adana’da yaşamak lazım.

Ali Haydar Bozkurt sıradaki hedeflerinin üç hafta süren portakal çiçeği kokusunu üç günlük karnavalın da ötesine taşımak olduğunu söyledi.