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Porselen markası Porland’ın Akmerkez mağazasında, metal, cam ve porselen gibi dokuları bir araya getiren ‘Açlık Oyunları’ enstelasyonuna yer verildi.

Yapılan açıklamaya göre, cam sanatçısı ve tasarımcısı Derya Geylani Vuruşan’ın İngiltere, Polonya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İtalya ve Türkiye gibi dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden toplanan tabaklar, metal kaşık çatallar ve porselenin serüveninde önemli yere sahip parçalarla tasarladığı ‘Açlık Oyunları’, burjuvazinin bilinçsiz ve aşırı tüketimine evrensel bir dille gönderme yapıyor.

Günümüz toplumunun en önemli sorunlarından olan aşırı tüketim ve açlık konularına dikkat çekme misyonuyla Porland tarafından sahiplenilerek sanat arşivine katılan eserin, Porland Akmerkez mağazasında sanat severlere sergilendiği belirtildi.

Derya Geylani Vuruşan tarafından tasarlanan eserdeki cam üfleme uygulamalarının Egemen Vuruşan tarafından gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.