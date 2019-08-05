05 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Porsche AG, 2019 yılı ilk altı aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Porsche’nin satış gelirleri yüzde 9 artışla bir önceki yılın aynı dönemine göre 13.4 milyar euroya yükseldi. Özel kalemler öncesi faaliyet sonuçları yüzde 3 artışla 2.2 milyar euroya çıktı.
Teslimatlar yüzde 2 artarken şirket, Haziran sonu itibariyle müşterilere 133 bin 484 araç teslim etti. İstihdam sayısı, 2019’un ilk yarısında yüzde 5 artışla 33 bin 839 çalışana ulaştı.
Porsche AG Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume, "Bu sonuçların ardında yılın ilk altı ayında, yeni 911, 911 Cabriolet, Cayenne Coupé, 911 Speedster, 935, 718 Spyder ve GT4 gibi yenilikçi ürünler sunmamız yatıyor" dedi.
EN ÇOK SATAN MODELİ MACAN OLDU
Porsche Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Finans/BT’den sorumlu İcra Kurulu Üyesi Lutz Meschke ise, "Zorlu bir ilk çeyrek yılın ardından artık tamamen rotaya girmiş durumdayız. İlk yarı yılda büyüme, yüksek araç satış adetlerinden sağlandı. Bunun aksine kur etkileri ve e-mobilite atağıyla ilgili harcamalar olumsuz bir etki yarattı" diye konuştu.
Bu dönemde Cayenne teslimatları yüzde 45’lik artışla 41 bin 725 adete ulaştı. Markanın dünya genelinde en çok satılan modelinin ise 47 bin 367 adetle Macan olduğu kaydedildi.
Öte yandan, Alman marka Haziran sonu itibariyle Çin’de yüzde 28 büyüme elde etti. Asya-Pasifik, Afrika ve Orta Doğu'da da teslimatlar, bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 20 artışla 57 bin 397 araca ulaştı. ABD’de ise Porsche, yılın ilk yarısında 30 bin 257 teslimatla yüzde 3 büyüme kaydetti.
HEM SATIŞ HEM DE GELİR ARTIŞI BEKLİYOR
Markadan yapılan açıklamada, 2019 mali yılında satışların artırılmasının hedeflendiği bildirildi. Bu artış ise Cayenne Coupé, 718 Spyder ve 718 Cayman GT4 gibi yeni ürünlerden bekleniyor.
Şirket, satış gelirlerinde de küçük bir artış bekliyor. Meschke, "Elektrifikasyon, dijital dönüşüm, şirket lokasyonlarımızın genişletilmesi ve renovasyonuna yapılan oldukça yüksek yatırımlara rağmen, Porsche’nin yüksek gelir hedefini karşılamaya devam etmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.
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