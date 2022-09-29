Volkswagen (VW) Grubu markalarından Porsche, Volkswagen'in hisseleri tavan seviyeden fiyatlamasının ardından, yaklaşık 75 milyar euro (72.45 milyar dolar) piyasa değeri ile borsaya giriş yaptı.
Avrupa pazarlarındaki istikrarsızlığın lüks markalar da dahil olmak üzere otomobil üreticilerinin diğer hisse satışlarını caydırması nedeniyle, yaklaşık 19.5 milyar euro (19 milyar dolar) gelir elde etmesi bekleniyor.
Porsche'nin halka arzındaki piyasa değeri, spor otomobil üreticisini ana şirketi Volkswagen'in yaklaşık 84 milyar euro piyasa değerine yakın değerde tutarken, Ferrari gibi rakiplerinin de önüne koyuyor.
Avrupa'nın en büyük halka arzlarından biri olan Porsche'nin borsaya açılması, Deutsche Telekom'un 1996'da bu ayın başlarında açıkladığı 76.50-82.50 euro aralığının en üstünde yer almasından bu yana Almanya'nın da en büyük ikinci halka arzı konumunda.
Alman markanın 84.00 eurodan halka açılan hisseleri, 82.88 eurodan işlem görüyor.
'PORSCHE VE VW İÇİN GÜZEL BİR GÜN'
Borsa uzmanları, halka arzın, Porsche'ye verilen değeri daha şeffaf hale getirdiğini ve bunun Volkswagen hissedarları üzerinde de olumlu bir etkisi olacağını belirtiyor.
Volkswagen finans şefi Arno Antlitz, Porsche AG'nin listelenmesinin lüks otomobil üreticisine stratejisini uygulamak için daha fazla girişimci özerkliği ve Volkswagen'e elektromobilite ve dijitalleşmeye geçişi finanse etmede daha fazla esneklik sağladığını söyledi.
Antlitz, "Bugün Porsche ve Volkswagen için güzel bir gün" dedi.
DÜNYANIN EN DEĞERLİ 5'İNCİ ÜRETİCİSİ OLABİLİR
Borsaya açılması ile birlikte, Porsche'nin dünyanın en değerli 5'inci otomotiv firması olma ihtimali bulunuyor.
ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, 943.72 milyar dolarla açık ara ile dünyanın en değerli otomotiv firması konumunda. Tesla'yı 193.82 milyar dolar ile Toyota, 100.43 milyar dolar ile BYD, 87.71 milyar dolar ile Volkswagen takip ediyor.
ABD'li üreticilerden Ford 59.17, General Motors ise 58.27 milyar dolarlık piyasa değerine sahip.
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