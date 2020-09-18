Popstar Mehtap'tan taciz itirafı

Yılmaz, "Daha çok küçükken, evimize gelen çok yakınım olan, abi dediğim biri tarafından tacize uğradım. Nasıl anlatacaksın geldi beni elledi diye... Bunu kimseye söyleyemedim. Çünkü bana inanmazlardı. O yüzden akrabalarımla görüşmüyorum." dedi.