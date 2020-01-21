21 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesinde 15 Ocak'taki karar duruşmasında hapis cezasıyla birlikte tutuklanmasına hükmedilen "Ponzi Arzu" lakaplı Arzu Mertkil'in avukatı Erdal Yıldız, karara ve tutukluluğa ilişkin aynı mahkemeye itiraz dilekçesini verdi.
AA'nın haberine göre, daha önce mayıs ayında görülen duruşmada, avukatı Yıldız'ın iki yılı aşan tutukluluk süresinin yasal olmadığı yönündeki itirazı üzerine ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mertkil'in avukatı, mahkemeye aynı gerekçeyle itiraz etti. Dilekçesinde yasal tutukluluk süresinin aşıldığına işaret eden Yıldız, ayrıca kararı da usul ve yasaya aykırı buldukları gerekçesiyle istinaf yoluna başvurdu.
Karar verilse dahi müvekkili Mertkil'in tutuklanmasını gerektirecek herhangi bir gelişme, yeni delil olmadığını savunan avukat Erdal Yıldız'ın dilekçesinde şunlara yer verildi:
"Sayın mahkemenizin kararının eksik inceleme sonucu alındığı, dolayısıyla usul ve yasaya aykırı olduğu kanaatindeyiz. Usul gereği istinaf yoluna başvurma süresinin hükmün açıklanmasıyla başlaması sebebiyle iş bu süre tutum dilekçesini mahkemenize sunma zorunluluğu doğmuştur. Gerekçeli kararın tarafımıza ulaşmasıyla ayrıntılı istinaf dilekçemizi de bilahare sunacağız. 15 Ocak'taki duruşmada hapis cezasıyla birlikte müvekkilimiz kaçma şüphesi gerekçe gösterilerek bize göre hukuka ve usule aykırı şekilde tutuklanmıştır. Müvekkilimiz 11 Şubat 2017'de tutuklanmış, 13. celsede 23 Mayıs 2019'da yasal tutukluluk süresinin dolması sebebiyle tahliye edilmiştir. Konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirine uyan müvekkilimiz, mahkeme tarafından tutukluluk yasal süresi 1 yıl uzatılmadığı halde karar duruşmasında kaçma şüphesi gerekçe gösterilerek tutuklanmıştır."
Yıldız Mertkil'e verilen hapis cezalarının da medyanın gösterdiği ilgi ve müşteki çokluğu nedeniyle mahkemenin baskı altında kaldığını gösterdiğini öne süren Yıldız, dilekçesinde şu ifadeleri kullandı:
"Müvekkilimiz ev hapsindedir dolayısıyla kaçması mümkün değildir. Esasa etkili olacak tevsii tahkikat taleplerimizin reddedilmesi nedeniyle dosyanın usulden bozulacağı kuvvetle muhtemeldir. Dolandırıcılık suçunun unsuru olan hileli hareket müvekkilimizde bulunmamaktadır. İstisnasız tüm müştekiler daha fazla para kazanmak için sisteme girmişlerdir. Müştekilerin iradelerini yanıltan hileli bir söylem yoktur. Kanaatimizce verilen hapis cezaları esas yönünden dayanaksız kalacaktır. 2 yıllık yasal tutukluluk süresinin dolması nedeniyle tahliye edilen müvekkilimiz hakkında tekrar hiçbir gerekçeyle hüküm kesinleşinceye kadar tutuklama tedbirine başvurulmasının kanunen yasak altına alınmış olması nedeniyle mahkemenin verdiği tutuklama kararının kaldırılarak müvekkilimizin tahliye edilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz."
Mahkemenin ilerleyen günlerde itirazı değerlendirmesi bekleniyor.
73 KİŞİYİ 20 MİLYON LİRA DOLANDIRDI
Görüştüğü kişileri "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama ve getirisinin üzerinde gelir sağlama" vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla aranan Arzu Mertkil, Mustafakemalpaşa ilçesinde 11 Şubat 2017'de kendisine ait olmayan ehliyet, kimlik ve 18 perukla yakalanmış, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Mahkeme heyeti, mayıs ayında yurt dışına çıkış yasağı getirdiği Mertkil'in ev hapsi tedbiriyle tahliyesine hükmetmişti.
Mertkil, 15 Ocak 2020'deki karar duruşmasında 73 kişinin yaklaşık 20 milyon lira dolandırıldığı olaya ilişkin 198 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmış, hükümle birlikte tutuklanmasına karar verilmişti.
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