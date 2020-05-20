AA

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın İsrail ile iş birliğinin durdurulması talimatına atıfta bulunarak, İsrail ve Filistin arasındaki güvenlik iş birliğinin devam etmesi gerektiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Pompeo, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planı ve Filistin yönetiminin tepkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" planına yönelik soruya cevap veren Pompeo, Mahmud Abbas'ın İsrail ile iş birliğinin durdurulması talimatını üzüntüyle karşıladıklarını ve tarafların birbirleriyle iletişim içinde olması gerektiğini ifade etti.

ABD olarak Başkan Donald Trump yönetiminin açıkladığı Orta Doğu Planı kapsamında tüm taraflarla çalışmaya devam edeceklerini belirten Pompeo, “Filistin liderliğinin bunun kendi halkının çıkarına olduğunu görmesini umuyoruz, böylece bu şekilde hareket edebiliriz.” dedi.

Pompeo ayrıca ABD, İsrail ve Filistin arasında yapılan güvenlik anlaşmasına işaret ederek, "Güvenlik iş birliğinin yürürlükte kalmasını umuyoruz. İsrail ve Filistin yönetimindeki insanları güvende tutmak için yapılan çalışmaların devam etmesi gerekli. (Mahmud Abbas'ın) Açıklamalarından tam olarak haberdar değilim ancak bu sözleşmeleri kaldırmaya karar verdiği için üzgünüm." ifadesini kullandı.

ABBAS'TAN İŞGAL PLANINA TEPKİ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" planına tepki göstererek, Filistin'in, İsrail ve ABD ile yapılan güvenlik anlaşmasının da dahil olduğu tüm anlaşma ve mutabakatlardan çekildiğini duyurmuştu.

Filistin halkının maruz kaldığı zulümden ABD yönetiminin de sorumlu olduğunu dile getiren Abbas, "İşgalci İsrail hükümetinin halkımıza yönelik tüm saldırgan, haksız kararları ve tedbirlerinde ABD yönetiminin birincil dereceden ortak olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

Netanyahu, koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi 17 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etmenin vaktinin geldiği değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.