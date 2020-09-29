Pompeo'dan Doğu Akdeniz ve Karabağ açıklaması!

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan'a yaptığı ziyarette Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğu güçlü bir şekilde destekliyoruz" diyen Pompeo, Rusya'nın Doğu Akdeniz'de istikrarsızlaştırıcı bir etkiye sahip olduğu belirtti.

Pompeo, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin ise taraflara çatışmaları durdurma ve müzakere masasına oturma çağrısı yaptı.