29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD, dünya genelinde 210 binden fazla kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Çin'e yönelik suçlamalarına devam ediyor.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo düzenlediği basın toplantısında, Çin'deki laboratuvarların güvenilirliğine yönelik endişelerinin devam ettiğini belirtti. Pompeo, "Hala erişim sağlayamadık, dünya Vuhan Viroloji Enstitüsü'ne erişemiyor. Bu virüsün tam olarak nereden geldiğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.
"Bugün Çin'deki bulaşıcı patojenler üzerinde çalışmaya devam eden birden fazla laboratuvar olduğuna inanıyoruz" diyen Pompeo koronavirüs salgınına yönelik, "Bunun tekrar olmasının önlenmesi için hangi güvenlik koşullarında çalışıp çalışmadıklarını bilmiyoruz" şeklinde konuştu.
Pompeo bir kez daha Pekin yönetiminin şeffaf olması gerektiğini ifade etti.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz 15 Nisan'da hükümetinin koronavirüs salgınının virüsün ortaya çıktığı Vuhan'da bir laboratuvardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırdığını açıklamıştı. Vuhan Viroloji Enstitü Müdürü Yuan Zhiming ise söz konusu iddiaların hiçbir dayanağı olmadığını ifade etmişti.
Zhiming ayrıca, laboratuvarın araştırma amacıyla yarasalardan toplanan bir korona virüsün yanlışlıkla serbest bırakıldığı teorilerini de reddettiğini belirtti.
ABD'DE SON DURUM
ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 112 artarak 58 bin 368’e çıktı.
Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 228 artışla 1 milyon 13 bin 168'e yükseldi.
Salgında ölenlerin sayısı ise 3 bin 112 artarak 58 bin 368’e ulaştı.
ABD'yi, 236 bin 899 vakayla İspanya, 201 bin 505 vakayla İtalya ve 169 bin 53 vakayla Fransa takip ediyor.
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