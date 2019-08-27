Pompeii filmi oyuncuları kimler? Pompeii filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Drama ve Aksiyon dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Pompeii filmine dair detaylar...

POMPEII FİLMİ KONUSU

Milattan önce 79 yılında, Vesuvius volkanı şiddetli bir patlamaya sahne olur ve bulunduğu antik Pompeii şehrini tehdit altına alır. Gemilerde köle olarak çalışan Milo, Naples'e gidecek olan gemide çalıştığı esnada bu patlama anına tanık olur. Olayın canlı tanığı olan Milo, bu dehşet anına ve sonrasında yaşananlara baktığında bildiği tek dünyanın, ateş ve küller nedeniyle yıkıma uğradığını fark eder.

Öte yandan aşık olduğu Flavia da artık harabeye dönen bu olağanüstü güzellikteki şehirde hayatta kalmak için, patlamanın doğurduğu yıkıntıların arasında sığınacak bir yer aramaktadır. Flavia Roma komutanıyla evlenmesi için baskı altında tutulsa da Milo aşkı için savaşmaktan vazgeçmemiştir. Milo, Pompeii'ye geri dönüp hem gerçek aşkını hem de en yakın arkadaşını kurtarmaya karar verir

POMPEII FİLMİ OYUNCULARI

Orijinal adı: Pompeii

Yönetmen: Paul W.S. Anderson

Yapım Yılı: 2014

Türü: Aksiyon, macera

Oyuncular: Kit Harington, Carrie-Anne Moss, Emily Browning, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Jessica Lucas, Kiefer Sutherland