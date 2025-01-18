Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Pompeii Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda termal banyo keşfedildi

        Pompeii Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda termal banyo keşfedildi

        İtalya'daki Pompeii Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, şehrin elit isimlerinden birine ait olduğu belirtilen evde, termal banyo alanı bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 09:30 Güncelleme: 18.01.2025 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Böylesi bulunmamıştı! Pompeii'de keşfedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pompeii Arkeolojik Kenti'nden yapılan açıklamaya göre, milattan sonra (MS) 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlamasının ardından toprak altında kalan tarihi Roma şehrinde büyük bir termal banyo kompleksi ortaya çıkarıldı.

        Uzmanlar, söz konusu keşfin, Pompeii'nin Regio IX bölgesinin 10. bloğunda özel bir mülkteki kazılarda yapıldığını ve bunun, Pompeii'de bugüne kadar bulunan en büyük, en gelişmiş termal banyo olduğunu belirtti.

        Termal banyonun ziyafetlerin verildiği bir yemek salonuna bağlandığı ifade edildi.

        MS 79 yılında Vezüv Yanardağı'ndaki büyük patlamada lav ve küllerin altında kalan Pompeii Antik Kenti'nde arkeologların kazı çalışmaları devam ediyor. Arkeologlar, dönem dönem önemli keşifler yaparken, büyük patlamada ölenlerin kalıntılarını da çıkarıyor. Napoli yakınlarındaki Pompeii, her yıl binlerce turistin İtalya'da en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Pompeii Antik Kenti
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        2 bölgede kar ve yağmur bekleniyor! İllerimizde hava durumu!
        2 bölgede kar ve yağmur bekleniyor! İllerimizde hava durumu!
        En iyi 5 James Bond filmi
        En iyi 5 James Bond filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        En pahalı konutlar bu illerde
        En pahalı konutlar bu illerde
        Hapis cezası verildi
        Hapis cezası verildi
        CIA çalışanı suçunu itiraf etti
        CIA çalışanı suçunu itiraf etti
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Otomobiliyle ters yöne girip, ciple çarpışması kamerada: 1 ölü, 4 yaralı
        Otomobiliyle ters yöne girip, ciple çarpışması kamerada: 1 ölü, 4 yaralı
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        Ukraynalı askerler Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        Ukraynalı askerler Kuzey Kore askerlerini yorumladı
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        "2025'in en büyük sürprizi oldu"
        Okan Buruk'tan yabancı VAR eleştirisi!
        Okan Buruk'tan yabancı VAR eleştirisi!
        Gazze'de ateşkes onaylandı
        Gazze'de ateşkes onaylandı
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        Netanyahu'dan Biden'a yanıt
        G.Saray'a Hatay çelmesi!
        G.Saray'a Hatay çelmesi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Habertürk Anasayfa