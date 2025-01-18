Pompeii Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda termal banyo keşfedildi

Pompeii Arkeolojik Kenti'nden yapılan açıklamaya göre, milattan sonra (MS) 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlamasının ardından toprak altında kalan tarihi Roma şehrinde büyük bir termal banyo kompleksi ortaya çıkarıldı.

Uzmanlar, söz konusu keşfin, Pompeii'nin Regio IX bölgesinin 10. bloğunda özel bir mülkteki kazılarda yapıldığını ve bunun, Pompeii'de bugüne kadar bulunan en büyük, en gelişmiş termal banyo olduğunu belirtti.

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Termal banyonun ziyafetlerin verildiği bir yemek salonuna bağlandığı ifade edildi.

MS 79 yılında Vezüv Yanardağı'ndaki büyük patlamada lav ve küllerin altında kalan Pompeii Antik Kenti'nde arkeologların kazı çalışmaları devam ediyor. Arkeologlar, dönem dönem önemli keşifler yaparken, büyük patlamada ölenlerin kalıntılarını da çıkarıyor. Napoli yakınlarındaki Pompeii, her yıl binlerce turistin İtalya'da en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.