EPDK, benzin, motorin ve LPG'ye bu gece yarısından itibaren yeni bir zam geleceğine dair haberleri yalanladı.

Dün gelen zammın ardından kur ve petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle bugün de zam gelebileceğine dair haberler yapılmıştı.

Dün, benzinin litre fiyatına 1 lira 2 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 6 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 65 kuruş zam gelmişti.