Gençlerin kavgası cinayetle bitti

Kahramanmaraş'ta, iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan genç yaşamını yitirdi.

Olay, Ahmet Karacabey Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada boynundan pompalı tüfekle vurulan Cuma Ali T. (21), otomobille kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cuma Ali T.'nin cenazesi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Elbistan Akbayır Mahallesi'nde toprağa verildi.

Polis ekipleri, olayın ardından geniş kapsamlı çalışma başlattı. Cadde üzerindeki iş yerlerinin güvenlik kameraları ve KGYS kameralarını inceleme altına alınan polis ekipleri, olayın karışan 11 kişiyi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda silaha da el konuldu.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Sorguları süren şahısların, işlemlerinin akabinde Elbistan Adliyesi’ne sevk edilecekleri öğrenildi.