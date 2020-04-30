26. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sonuçları bu gece sahur vaktinde açıklandı. Pek çok aday büyük bir heyecanla sonuçları nasıl sorgulayacağını araştırmaya başladı.

Polis Akademisi Başkanlığı 26. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 5.040 erkek, 560 kadın, önlisans mezunu 1.260 erkek, 140 kadın personel alımı yapacağını duyurmuştu

Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden yedek listesinde bulunan adaylara yönelik olarak planlama ve yedek olarak belirlenen adayların sonuçları da açıklanacak.

POMEM sonuçları asil ve yedek listesini sonuç sorgulama sayfasından öğrenebilirsiniz.

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