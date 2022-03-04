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POMEM mülakatları ne zaman yapılacak? EGM PA 28. dönem POMEM sözlü mülakat yerleri ve tarihleri sorgulama!

POMEM mülakatları ne zaman yapılacak? 28.dönem POMEM sözlü mülakat ve yeri açıklandı mı?

POMEM sözlü mülakat yerleri ve tarihleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 28. Dönem POMEM sözlü sınav yerleri ve tarihleri açıklandı. Adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde mülakata tabi tutulacakar. İşte, 28. Dönem POMEM sözlü mülakat yerleri ve tarihleri sorgulama!

04.03.2022 - 12:05 | Güncelleme: GÜNDEM

  • POMEM Polis alımıyla ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. 28. Dönem POMEM sözlü sınav tarihleri ve yerleri, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı’nın yaptığı duyuru ile açıklandı. 

  • Binlerce Polis adayı sınavın ne zaman yapılacağını araştırıyor.  İşte, 28. Dönem POMEM sözlü mülakat yerleri ve tarihleri sorgulama ekranı…

    POLİS AKADEMİSİ SINAV GİRİŞ BİLGİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • Polis Akademi tarafından 2 Mart tarihinde yayınlanan duyuru şu şekilde; “28. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve sınav merkezinde adaylar Mülakat Sınavına tabi tutulacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

  • Adayların, Sınav Merkezine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.”

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