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        Haberler Gündem Eğitim POMEM başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 31. Dönem 2023 POMEM polis alımı başvuru şartları nelerdir ve başvuru tarihleri açıklandı mı?

        POMEM başvuruları ne zaman başlayacak? 31. Dönem POMEM polis alımı başvuru şartları ve tarihleri...

        31. Dönem POMEM başvurularına ilişkin araştırmalar yoğunlaşmaya başladı. Türkiye genelinde onlarca adayın hakkında aramalar yaptığı konuya dair en çok; 31. Dönem POMEM polis alımı başvuruları ne zaman başlıyor ve başvuru şartları nelerdir sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, söz konusu durumla ilgili ilk bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 13:45 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:45
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        • 1

          31. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) başvuru tarihlerine dair araştırmalar hız kesmiyor. Söz konusu eğitim-öğretim kurumlarında yetiştirilerek polis olmak isteyen adaylar; POMEM başvurularıne zaman başlıyot ve başvuru şartları neler gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte, konu hakkında son durum...

        • 2

          31. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          30. Dönem POMEM alımları kapsamında, 01-19 Mayıs 2023 tarihleri arasında https://ais.pa.edu.tr/ adresinden başvurular alındı.

          Geçtiğimiz haftalarda ise 30. Dönem POMEM mülakat sınavına katılacak adayların sınav yeri ve tarihleri belli oldu.

        • 3

          30. Dönem POMEM polis alım süreci bitmeden yeni dönem POMEM için duyuru yapılması beklenmiyor.

          Bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

        • 4

          POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

          a) T.C. vatandaşı olmak,

          b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

        • 5

          c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

          ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

        • 6

          Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

          d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

        • 7

          e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

          f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

        • 8

          g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

          ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

          1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

        • 9

          2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

          h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

        • 10

          ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

          i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

          j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

          k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

          l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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