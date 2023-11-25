Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem POMEM 31. dönem başvuruları ne zaman? İşte POMEM başvuru şartları

        POMEM 31. dönem başvuruları ne zaman? İşte POMEM başvuru şartları

        POMEM 31. dönem başvuruları ne zaman? POMEM 30. dönem polis alım sürecinin mayıs ayında tamamlanmasıyla birlikte polis adayları bu sorunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, POMEM 31. dönem başvuruları ne zaman başlayacak? İşte POMEM 31. dönem başvuru tarihleriyle ilgili merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 15:53 Güncelleme: 25.11.2023 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          POMEM 31.dönem başvuru tarihleri yılbaşı tarihinin yaklaşmasıyla birlikte polis adayları tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere 30. dönem POMEM'e alım süreci Mayıs ayında tamamlanmış ve 6 aydır polis alımıyla ilgili ilan yapılmamıştı. Peki, POMEM 31.dönem başvuru tarihi ne zaman, belli oldu mu? İşte merak edilen tarihle ilgili detaylar..

        • 2

          POMEM 31. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          POMEM 31. dönem ön başvuru, mülakat sınavı ve fiziki parkur sınavı tarihleri henüz açıklanmadı. Sınav kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte başvuru ve sınav tarihleri de belli olacak.

        • 3

          POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

          Adaylar T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneleri doldurduktan sonra mutlaka başvuru sayfasının altında yer alan “ADAY BAŞVURUSUNU KAYDET” butonuna tıklayarak başvuru işlemini sonlandıracaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

        • 4

          POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          a) T.C. vatandaşı olmak,

          b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

          c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

        • 5

          ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

          Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

          d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Kocaeli, Antalya, Muğla... Ağaçları kökünden söküyor! Bunun adı: Tam fırtına!
        Kocaeli, Antalya, Muğla... Ağaçları kökünden söküyor! Bunun adı: Tam fırtına!
        Çocuklar arasında yayılıyor! Çin tedbirleri artıracağını duyurdu
        Çocuklar arasında yayılıyor! Çin tedbirleri artıracağını duyurdu
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        Evine mahalle sığdırdı!
        Evine mahalle sığdırdı!
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        İSKİ'den flaş açıklama! Barajlardan haber var!
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat!
        AFAD'dan kritik uyarı! Tam 64 kent için alarm! Pazara dikkat!
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Formadan dev gelir!
        Formadan dev gelir!
        Alzheimer'ı belirti göstermediği dönemde tespit edebilen yöntem Türkiye'de
        Alzheimer'ı belirti göstermediği dönemde tespit edebilen yöntem Türkiye'de
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa