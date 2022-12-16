Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Polonyalı yetkilinin Ukrayna'da aldığı hediye patladı

Polonya İçişleri Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Polonyalı emniyet yetkilisi Jarosław Szymczyk'in üst düzey bir Ukraynalı yetkiliden aldığı hediyenin patlamasının ardından hafif yaralarla hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Giriş: 16.12.2022 - 09:38 | Güncelleme: ABONE OL
Polonyalı yetkilinin Ukrayna'da aldığı hediye patladı
HABERTURK.COM

Açıklamada, "Dün saat 07.50 sıralarında emniyet müdürlüğünün yanındaki bir odada patlama meydana geldi. Szymczyk'in 11 ve 12 Aralık'ta Ukrayna'ya gerçekleştirdiği çalışma ziyareti sırasında aldığı hediyelerden birinin patladığını belirledik" denildi.

Bakanlık, Szymczyk'in ziyaret sırasında Ukrayna polisi ve devlet acil servislerinin başkanlarıyla görüştüğünü ve hediyenin Ukraynalı yetkililerden birinin hediyesi olduğunu söyledi.

Szymczyk, gözlem amaçlı hastanede tutulurken bakanlık "Polonya tarafı Ukrayna tarafından bir açıklama yapmasını istedi" açıklamasında bulundu.

* Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Zelenskiy'den Donbas açıklaması
Zelenskiy'den Donbas açıklaması
Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Tayvan'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Almanya'da aşırı sağcı parti kapatılıyor mu?
Almanya'da aşırı sağcı parti kapatılıyor mu?
Eğlence parkında korku dolu anlar
Eğlence parkında korku dolu anlar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.