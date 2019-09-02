Alanya ilçesi İncekum Mahallesi'nde bir otelde tatil yapan Polonyalı turist Jozef Balka, temizlik yapmak isteyen otel çalışanları tarafından yerde hareketsiz halde bulundu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Balka'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

DHA'nın haberine göre polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Balka'nın cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.