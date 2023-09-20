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        Haberler Gündem 3. Sayfa Polonyalı dağcı, Erciyes Dağı'nda mahsur kaldı

        Polonyalı dağcı, Erciyes Dağı'nda mahsur kaldı

        Kayseri'deki Erciyes Dağı'na izinsiz zirve tırmanışı yapan ve dağda mahsur kalan Polonyalı dağcının kurtarılması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 01:54 Güncelleme: 20.09.2023 - 01:54
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        Polonyalı dağcı, Erciyes Dağı'nda mahsur kaldı
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        Kayseri'de Erciyes Dağı'na izinsiz zirve tırmanışı yapan ve dağda mahsur kalan Polonyalı dağcı Daniels Baranowski'nin (29) kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        DHA'nın haberine göre; Polonyalı dağcı Daniels Baranowski, izinsiz zirve tırmanışı gerçekleştirmek için Erciyes Dağı'na çıkıp, 3 bin 600 metre rakımda mahsur kaldı. İhbar üzerine AFAD, JAK ve UMKE ekipleri çalışma başlattı.

        Ekiplerin Polonya uyruklu dağcıyı kurtarma çalışmaları sürüyor.

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