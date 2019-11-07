WADA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Katoviçe kentinde toplanan WADA Kurucular Kurulu, başkan olarak Polonya Spor ve Turizm Bakanı Banka'yı seçti.

35 yaşındaki Banka, görevi 1 Ocak 2020'de devralacak. Eski bir 400 metre koşucusu olan Banka, Kanadalı Dick Pound (1999-2007),Avustralyalı John Fahey (2008-2013) ve Büyük Britanyalı Craig Reedie'den (2014-2019) sonra WADA'nın 4. başkanı olacak.

Kış Olimpiyatları'nda 2 altın madalyası bulunan Çinli eski sürat patenci Yang Yang ise oylama sonucu WADA Asbaşkanlığı'na getirildi.