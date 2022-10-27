Polonya´dan Bayraktar paylaşımı: Geliyorlar

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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Twitter hesabından insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin videosunu paylaşarak "Geliyorlar" notunu düştü.

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Wojciech Skurkiewicz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Polonya ordusunun Ekim ayında Bayraktar TB insansız hava araçlarıyla donatılacağını ifade etmişti.

Skurkiewicz, TB2'lerin önemini vurgulayarak, "Bu dronların gerçek dünyada tehlikeli ve savaş durumlarında nasıl çalıştığını görüyoruz. Bu, askeri modernizasyonun kritik bir parçasıdır" demişti.

Polonya, Türkiye'den insansız savaş hava aracı satın alan ilk NATO üyesi ülke olmuştu.

* Haberin görselleri Mariusz Blaszczak'ın Twitter hesabından servis edilmiştir.