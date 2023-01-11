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Haberler Dünya Polonya'ya giden Ukraynalı mülteci sayısı 9 milyonu aştı

Polonya'ya giriş yapan Ukraynalı mülteci sayısı 9 milyonu geçti

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından Polonya'ya giden Ukraynalı mülteci sayısının 9 milyonu geçtiği bildirildi

Giriş: 11.01.2023 - 12:49 | Güncelleme: ABONE OL
Polonya'ya giden Ukraynalı mülteci sayısı 9 milyonu aştı
Polonya'ya giden Ukraynalı mülteci sayısı 9 milyonu aştı
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AA

Ukrayna'dan Polonya'ya giriş yapan mülteci sayısı 10 Ocak itibarıyla 9 milyonu aştı.

Polonya Sınır Muhafızları'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcından bu yana yoğun göç yaşandığı anımsatıldı.

Ülkeye Ukrayna'dan yalnızca dün 29 bin 900 kişinin girdiği belirtilen paylaşımda, "Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçen insan sayısı 9 milyon 74 bin oldu." ifadesi kullanıldı.

Paylaşılan verilere göre, Polonya'dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısı ise 7 milyon 250 bin oldu.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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