Polonya ve Macaristan'ın eski MB başkanları İstanbul'da konuşacak - İş-Yaşam Haberleri

Polonya ve Macaristan'ın eski MB başkanları İstanbul'da konuşacak - İş-Yaşam Haberleri

REKLAM advertisement1

Maliye Hesap Uzmanları Vakfı (HUV), Cumhuriyetimizin 101. yılında “Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı” konulu panelde iki merkez bankacısını bir araya getiriyor.

Sunuş konuşmasını HUV Başkanı ve Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren’in, açılış konuşmasını ise T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapacağı panel, 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü, 10:30-13:30 saatleri arasında İstanbul'daki bir otelde düzenlenecek.

Bilkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden Prof. Dr. Hakan Kara’nın moderatörlüğünü üstlendiği panelin bu yılki konuşmacıları Polonya eski Başbakanı ve Polonya Merkez Bankası eski Başkanı Prof. Dr. Marek M. Belka ile Macaristan Merkez Bankası eski Başkanı András Simor olacak.

Güncel ekonomik sorunların başında gelen enflasyonla mücadelenin tartışılacağı panelde, gerek eski merkez bankaları başkanlarının uygulama perspektifinden, gerekse akademik bakış açısından deneyimli bankacılar tecrübelerini, görüşlerini ve önerilerini paylaşacak. Para politikalarının maliye politikası ve yapısal politikalarla etkileşiminin değerlendirileceği panelde, merkez bankalarının kurumsal yapıları, gelişen piyasa ülkelerinin enflasyon hedeflemesi uygulamasında karşılaştığı zorluklar, buna yönelik araç tasarımı ve uygun döviz kuru-para politikası bileşimi mercek altına alınacak.