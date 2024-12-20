Polonya ve Macaristan arasında diplomatik kriz: Büyükelçi geri çağrıldı

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın eski Adalet Bakan Yardımcısı Marcin Romanowski'ye sığınma hakkı verilmesine tepki olarak Macaristan Büyükelçisini çağırdığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Macaristan'ın Avrupa yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde Polonya, Avrupa Komisyonu'ndan Macaristan'a karşı işlem başlatılmasını da talep edecektir” denildi.

Polonya bu hareketi “düşmanca bir hareket” olarak nitelendirdi.

Macar tarafı kararın hem Macaristan hem de Avrupa Birliği yasalarına uygun olduğunu söyledi.

Macaristan ve Polonya, hem NATO hem de Avrupa Birliği ortağı olmasına rağmen son yıllarda birbirinden ayrışan politikalarla öne çıkıyor.

Macaristan'da Orban yönetimi AB'ye eleştirel yaklaşan, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Rusya ile diyalog içinde bir tutum sürdüren ve ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump'la yakın ilişkiler yürüten bir politika oluştururken; Polonya ise AB ile Ukrayna yanlısı bir politika izliyor.