Polonya ve ABD arasında, Rus yapımı MIG 29'ların Ukrayna'ya nasıl gönderileceği konusunda anlaşmazlık çıktı
Ukrayna'nın savaş uçağı isteğiyle gündeme gelen Rus yapımı MIG-29 savaş uçakları konusu Polonya ve ABD'yi karşı karşıya getirdi. Varşova'nın uçakları Almanya'daki ABD üssüne verme teklifi, Beyaz Saray tarafından kabul görmedi.
Ukrayna'nın savaş uçağı isteğiyle gündeme gelen Rus yapımı MIG-29 savaş uçakları konusu Polonya ve ABD'yi karşı karşıya getirdi. Varşova'nın uçakları Almanya'daki ABD üssüne verme teklifi, Beyaz Saray tarafından kabul görmedi.
Öyle ki Washington, bu teklifin kendilerine danışmadan yapıldığını açıkladı.
Biden yönetiminde üst düzey bir isim olan Victoria Nuland, Polonya'nın çıkışının kendilerine "sürpriz" olduğunu söyledi.
ABD'nin planı, Polonya'nın uçakları komşusu Ukrayna'ya iletmesi ve kendilerinin de Polonya'da oluşacak savaş uçağı açığını kapatmak üzerineydi.
Pentagon'dan yapılan açıklamada da, teklif "uygulanabilir" olmadığı gerekçesiyle reddedildi.
Sözcü John Kirby tarafından yapılan açıklamada, "Jetlerin, Almanya'daki ABD-NATO üssünden, Rusya ile mücadele alanı olan Ukrayna hava sahasına doğru
havalanması, NATO ittifakı için ciddi güvenlik endişeleri oluşturuyor" denildi.
Kirby açıklamasının devamında Polonya ile lojistik sıkıntıları aşmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
BBC'ye konuşan askeri ilişkiler analisti Brandon Kearney, Ukraynalı pilotların Polonya'ya geçerek, uçakları getirmesinin en iyi yöntem olacağını savundu.
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Polonya ve ABD arasında, Rus yapımı MIG 29'ların Ukrayna'ya nasıl gönderileceği konusunda anlaşmazlık çıktı/polonya-ve-abd-arasinda-rus-yapimi-mig-29-larin-ukrayna-ya-nasil-gonderilecegi-konusunda-anlasmazlik-3369248
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