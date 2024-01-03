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        Haberler Dünya Polonya, Ukrayna'ya uzun menzilli füzelerin verilmesi gerektiğini belirtti

        Polonya, Ukrayna'ya uzun menzilli füzelerin verilmesi gerektiğini belirtti

        Polonya, Ukrayna'ya saldırılarını artıran Rusya'ya karşı Kiev'e uzun menzilli füzelerin verilmesi gerektiğini savundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 18:15 Güncelleme: 03.01.2024 - 18:15
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        Polonya: Ukrayna'ya uzun menzilli füze verilmeli
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        Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

        Sikorski, "Ukrayna'ya yönelik saldırıya (Rusya Devlet Başkanı) Putin'in anlayacağı dilden karşılık vermeliyiz. Kaçak parçalarla yeni silahlar üretememesi için yaptırımları sıkılaştırarak ve Kiev'e fırlatma tesisleri ile komuta merkezlerini vurmalarını sağlayacak uzun menzilli füzeler vererek yanıt vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın 29 Aralık 2023'te Ukrayna topraklarına yaklaşık 110 füzeyle saldırdığını bildirmiş, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy da Rusya'nın füze saldırılarında kritik öneme sahip altyapıyı, sanayiyi ve askeri tesisleri hedef aldığını açıklamıştı.

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        #Polonya
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