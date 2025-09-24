Habertürk
        Haberler Spor Voleybol Polonya - Türkiye: 3-0 (MAÇ SONUCU) -Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'na veda etti - Voleybol Haberleri

        Polonya - Türkiye: 3-0 (MAÇ SONUCU)

        A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2025 Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde dünya 1 numarası Polonya'ya 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 16:32 Güncelleme: 24.09.2025 - 16:38
        Efeler çeyrek finalde veda etti
        Filenin Efeleri, 2025 Dünya Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti. Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda son 8 takım arasına adını yazdıran A Milliler, Filipinler'de düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde dünya 1 numarası Polonya'ya direnemedi.

        Güçlü rakibine 25-15, 25-22 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup olan ay-yıldızlılar, madalya şansını kaçırdı.

        Milli Takım'ı saf dışı bırakan Polonya ise yarı finalde İtalya'nın rakibi oldu.

        SALON: SM Mall of Asia Arena

        HAKEMLER: Juraj Mokry (Slovakya), İbrahim İsmail Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)

        POLONYA: Semeniuk, Huber, Kurek, Leon, Kochanowski, Komenda, Popiwczak (L) (Firlej, Sasak, Granieczny)

        TÜRKİYE: Bedirhan, Murat, Mirza, Mert, Adis, Gökçen, Berkay (L) (Cafer, Can, Ahmet)

        SETLER: 25-15, 25-22, 25-19

        SÜRE: 1 saat 9 dakika

