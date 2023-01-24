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Polonya teknik direktör Fernando Santos ile sözleşme imzaladı

Polonya Milli Takımı, teknik direktörlük görevine Portekiz'in eski hocası Fernando Santos'u getirdi. 68 yaşındaki teknik adam, Portekiz Milli Takımı ile EUR0 2016 ve Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Giriş: 24.01.2023 - 17:17 | Güncelleme: ABONE OL
Polonya teknik direktör Fernando Santos ile sözleşme imzaladı
AA

Portekiz Milli Futbol Takımı'nı 8 yıl çalıştıran 68 yaşındaki teknik direktör Fernando Santos, Polonya'nın yeni teknik direktörü oldu.

Polonya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Portekizli teknik direktör ile anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Santos, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz'in Fas'a elenmesinin ardından milli takımdaki görevinden ayrılmıştı.

Portekiz'e tarihinde ilk Avrupa (2016) ve UEFA Uluslar Ligi (2019) şampiyonluklarını kazandıran Santos, milli takımın başında bu zamana kadar çıktığı 109 maçta 67 galibiyet, 19 mağlubiyet ve 23 beraberlik aldı.

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