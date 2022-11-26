Suudi Arabistan gruptaki ilk maçında büyük bir sürprize imza atarak şampiyonanın favorilerinden Arjantin'i 1-0 mağlup etmişti. Polonya ise oyuncusu Robert Lewandowski'nin penaltı kaçırdığı maçta Meksika ile golsüz berabere kalmıştı.

İki takım tarihlerinde yalnızca bir kez karşı karşıya geldi. 2006 yılında Riyad'da oynanan hazırlık maçını Polonya 2-1 kazandı.