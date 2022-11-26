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Haberler Dünya Kupası 2022

Polonya - Suudi Arabistan maçı CANLI YAYIN

Polonya - Suudi Arabistan maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... 2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Polonya ile Suudi Arabistan karşı karşıya geliyor. Grupta Polonya'nın 1 puanı bulunurken, Arjantin'i yenerek büyük bir sürprize imza atan Suudi Arabistan ise 3 puanda zirvede yer alıyor. Polonya Suudi Arabistan maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Giriş: 26.11.2022 - 15:08 | Güncelleme: ABONE OL
Polonya - Suudi Arabistan maçı CANLI YAYIN

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Polonya ile Suudi Arabistan, C Grubu maçında karşı karşıya geliyor.

STAT: Education City
HAKEM: Wilton Sampaio (Brezilya)
SAAT: 16.00
YAYIN: TRT 1

POLONYA: Szczesny - Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski - Krychowiak, Bielik - Zielinski, Frankowski - Milik, Lewandowski

SUUDİ ARABİSTAN: Owais - Abdulhamid, Al-Najei, Al-Bulayhi, Al-Burayk - Al-Malki, Al-Breik, Al-Amri, Kanno, Al-Dawsari - Al-Shehri

Suudi Arabistan gruptaki ilk maçında büyük bir sürprize imza atarak şampiyonanın favorilerinden Arjantin'i 1-0 mağlup etmişti. Polonya ise oyuncusu Robert Lewandowski'nin penaltı kaçırdığı maçta Meksika ile golsüz berabere kalmıştı.

Suudi Arabistan 2'de 2 yaparak gruptan çıkmayı garantilemek, Polonya da kazanarak, rakibini geride bırakmak istiyor.

Arap temsilcisinde, Arjantin maçında sakatlanan savunma oyuncusu Yasser Al-Shahrani forma giymiyor.

İKİNCİ RANDEVULARI

İki takım tarihlerinde yalnızca bir kez karşı karşıya geldi. 2006 yılında Riyad'da oynanan hazırlık maçını Polonya 2-1 kazandı.

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