EURO 2020'de E Grubu ilk maçında Polonya ile Slovakya karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan taraf Polonya oldu. Robert Mak, iki Polonyalı'dan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı; top önce direğe ardından kaleci Szczesny'ye çarptı ve Slovakya 18. dakikada 1-0 öne geçti. Polonya ilk yarıda tutuk bir görüntü sergiledi ve pozisyon üretemedi.

İlk yarıda tempoyu yükseltemeyen Polonya ikinci yarıya ise hızlı başladı. 46. dakikada Linetty skoru eşitleyen golü kaydetti. Golden sonra da ataklarını kesmeyen Polonya, Slovakya savunmasını aşarak pozisyonlar bulmaya çalıştı.

Maç, Polonya lehine dönmüşken Grzegorz Krychowiak, 62. dakikada ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Bu golden sonra savunmaya yaslanan Polonya bir gol daha yedi. Dakikalar 69'u gösterirken Trabzonspor'a transfer olan Marek Hamsik'in pasında Milan Skriniar düzgün bir vuruşla takımını yeniden öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Slovakya sahadan 3 puanla ayrıldı. Grubun diğer mücadelesinde İspanya, İsveç'i ağırlayacak.

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