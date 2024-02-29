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        Haberler Dünya Polonya: Sınırın geçici olarak kapatılması konusunu Ukrayna hükümetiyle görüşüyoruz

        Polonya: Sınırın geçici olarak kapatılması konusunu Ukrayna hükümetiyle görüşüyoruz

        Polonya Başbakanı Donald Tusk, çiftçilerin Ukrayna'dan ucuz gıda ithalatını protesto etmesi nedeniyle Kiev hükümetiyle "geçici" olarak sınırların kapatılmasını müzakere ettiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 22:40 Güncelleme: 29.02.2024 - 22:40
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        Polonya, Ukrayna ile sınırını kapatmak istiyor
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        Politico'nun yerel basına dayandırdığı haberine göre, Tusk, Avrupa Birliği (AB) tarım politikalarına ve Ukrayna'dan ucuz gıda ithalatına yönelik protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Tusk, "Ukrayna tarafıyla sınırın geçici kapatılması ve ürün alışverişi konusunda görüşüyoruz." dedi.

        Ukrayna'ya yardım etmek istediklerini fakat "bu yardımın vatandaşlarını olumsuz etkilemesine izin veremeyeceklerini" kaydeden Tusk, ülke piyasasını Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünlerinin olumsuz etkilemesine karşı koruyacakları mesajını verdi.

        Tusk, bu kararın her iki taraf için de "acı verici fakat geçici bir çözüm" olduğunu ifade etti.

        Ukrayna Başbakan Yardımcısı, Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Oleksandr Kubrakov ise Facebook'tan yaptığı paylaşımda, Ukrayna tarafından kimsenin, sınırların kapatılmasıyla ilgili Polonya ile görüşmediğini belirtti.

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        Polonya'da binlerce çiftçi, 27 Şubat'ta AB'nin tarım politikaları ile Ukrayna'dan ucuz tahıl ve gıda ürünü ithal edilmesini protesto etmişti.

        Ukrayna'dan gelen tahıl ve gıdanın iç piyasadaki ürünlerin değerini düşürdüğünü ifade eden çiftçiler, bu ürünlerin ithalatının durdurulmasını talep etmişti.

        Avrupa'da çiftçi protestoları

        Başta Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, Macaristan ve Yunanistan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler, son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

        Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçilerin eleştirdiği konular arasında Birliğin tarım politikaları, karmaşık piyasa düzenlemeleri, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, gübre ve pestisit kullanımına getirilen sınırlamalar, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

        AB'deki çiftçiler, Birliğin tarım politikalarını, doğa restorasyon hedeflerini, desteklemelerdeki kesintileri, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucunda ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetlerini, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünlerini ve su tasarruf tedbirlerini yoğun biçimde eleştiriyor.

        Çiftçiler, AB'ye, "Yeşil Mutabakat kapsamında karbon gübre ve pestisit kullanımına ilişkin katı kurallar getirerek tarımsal üretimi zorlaştırma" eleştirisinde bulunuyor.

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        #Polonya
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