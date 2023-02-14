Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak: "İlk Leopard tankları martta Ukrayna'ya gidecek"

Rusya-Ukrayna Savaşı 355 gündür sürerken, NATO'nun Ukrayna'ya tank desteği kararı savaştaki önemini koruyor. Almanya'nın üreticisi olduğu Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesine onay vermesiyle başlayan süreçle ilgili açıklama yapan Polonya, ilk tank grubunun mart ayında teslim edileceğini bildirdi.

Giriş: 14.02.2023 - 18:24 | Güncelleme: ABONE OL
Polonya Savunma Bakanı Blaszczak:
AA / HABERTURK.COM

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Almanya yapımı Leopard tanklarının Ukrayna'ya verilmesi konusunda yeni ülkelerin koalisyona katılacağını belirterek, "İlk Leopard tankları martta Ukrayna'ya gidecek." dedi.

Brüksel'deki NATO karargahında toplanan NATO savunma bakanlarından Blaszczak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukraynalı askerlerin Leopard tankları için eğitiminin Polonya'da sürdüğünü söyledi.

Blaszczak, Polonya olarak Ukrayna'ya askeri ve insani yardım konusunda adımlar attıklarının altını çizerek, "Aynı zamanda Polonya ordusunu da güçlendiriyor ve modern ekipmanlarla donatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Polonya'nın Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceğini vurgulayan Blaszczak, "Leopard tanklarının Ukrayna'ya verilmesi konusunda yeni ülkeler koalisyona katılacak. İlk Leopard tankları martta Ukrayna'ya gidecek." diye konuştu.

Fotoğraf: İHA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Atina'ya inen uçakta bomba alarmı!
Atina'ya inen uçakta bomba alarmı!
Polonya'dan kritik 'NATO' açıklaması
Polonya'dan kritik 'NATO' açıklaması
Polonya'ya giden Ukraynalı mülteci sayısı 9 milyonu aştı
Polonya'ya giden Ukraynalı mülteci sayısı 9 milyonu aştı
Almanya ile Polonya arasında gerginlik
Almanya ile Polonya arasında gerginlik

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.