Polonya, Rusya sınırına duvar örüyor

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Adım, Varşova'nın Rusya'nın Asyalı ve Afrikalı göçmenlerin yasadışı sınır geçişlerini kolaylaştırmayı planladığından şüphelenmesiyle geldi.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya'nın kendini güvende hissetmesi için sınırın güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyledi. Blaszczak, 210 kilometrelik sınır boyunca geçici bir duvar inşasına izin verdiğini ve çalışmanın Çarşamba günü başlayacağını belirtti.

Polonya'nın sınırı, geçen yıl çok sayıda insanın yasa dışı yollardan geçtiği ve büyük bir göç krizinin yaşandığı yer haline geldi. Polonya, Belarus sınırına da Haziran ayında tamamlanan çelik bir duvar inşa etmişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.