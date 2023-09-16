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        Haberler Dünya Polonya, Rusya plakalı araçların ülkeye girişini yasaklıyor

        Polonya, Rusya plakalı araçların ülkeye girişini yasaklıyor

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Putin yönetimine karşı sert çıkışlar yapan ve Zelenskiy yönetimini destekleyen Polonya, Rusya plakalı araçların ülkeye sokulmayacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 18:17 Güncelleme: 16.09.2023 - 18:17
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        Polonya, Rusya plakalı araçları ülkesine almayacak
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        Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, Rusya plakalı araçların bu gece yarısından itibaren Polonya'ya girişinin yasaklanacağını duyurdu.

        Polonya haber ajansı PAP, Kaminski'nin söz konusu açıklamayı bugün Belarus sınırında düzenlediği basın toplantısında yaptığını bildirdi.

        Kaminski, Rus plakalı binek araçların bu gece yarısından itibaren Polonya'ya girişinin yasaklanacağını belirterek "Rus kamyonları zaten bu yasak kapsamındaydı. Şimdi bu konuyu kapatıyoruz. Polonya'ya hiçbir Rus arabası giremeyecek." ifadelerini kullandı.

        Yasağın araç sahibinin Rusya vatandaşı ya da başka bir ülke vatandaşı olmasına bakılmaksızın hem ticari hem de hususi olmak üzere, tüm araçlar için geçerli olacağı kaydedildi.

        Letonya, Litvanya ve Estonya'nın ardından Finlandiya da dün Rusya plakalı araçların ülkeye girişini yasaklamıştı. Polonya, söz konusu yasağı uygulayacağını duyuran 5'inci ülke oldu.

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        #Polonya
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