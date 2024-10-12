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        Haberler Bilgi Spor Polonya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Polonya - Portekiz maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

        Polonya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar Ligi maçları

        UEFA Uluslar Ligi A Grubu üçüncü maçında Polonya, Portekiz'i ağırlıyor. İki maçta iki galibiyet alarak grubunda zirvede bulunan Portekiz Polonya karşısında üçte üç peşinde. Grupta bir galibiyeti bulunan Polonya ise zirve yarışını sürdürmek istiyor. Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala, Polonya - Portekiz maçının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Polonya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2024 - 19:12 Güncelleme: 12.10.2024 - 21:41
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        • 1

          Polonya - Portekiz maçı için nefesler tutuldu. Polonya'nın Ulusal Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Serdar Gözübüyük düdük çalacak. Zorlu mücadelede gözler Lewandowski ve Cristiano Ronaldo’ya çevrildi. Karşılaşma için geri sürerken, Polonya - Portekiz maçının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Peki, Polonya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Polonya - Portekiz maçı hangi kanalda? İşte Polonya - Portekiz maçının tarihi ve saati...

        • 2

          POLONYA - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Polonya - Portekiz maçı 12 Ekim cumartesi günü saat 21.45’te başlayacak.

        • 3

          POLONYA - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Polonya’nın Ulusal Stadyumu’nda oynanacak mücadele TV8,5 ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak.

        • 4

          MUHTEMEL 11'LER

          POLONYA: L Skorupski; Walukiewicz, Bednarek, Dawidowicz; Kaminski, Szymanski, Zielinski, Urbanski, Zalewski; Bogusz, Lewandowski

          PORTEKİZ: D. Costa; Semedo, A. Silva, Dias, Mendes; Palhinha, Silva, Fernandes; Jota, Ronaldo, R. Leao

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