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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Polonya'nın EURO 2024 aday kadrosu açıklandı: Szymanski, Buksa, Piatek... - 2024 Avrupa Şampiyonası Haberleri

        Polonya'nın EURO 2024 aday kadrosu açıklandı: Szymanski, Buksa, Piatek...

        Polonya Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) aday kadrosu açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 14:23 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:34
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        Polonya Milli Takımı Teknik Direktör Michal Probierz'in, Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da gerçekleştirilecek şampiyona için belirlediği 29 kişilik geniş aday kadro duyuruldu.

        Polonya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski, Antalyaspor'dan Adam Buksa ve RAMS Başakşehir'den Krzysztof Piatek de kadroda yer aldı.

        Polonya'nın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        Kaleci: Wojciech Szczesny (Juventus), Marcin Bulka (Nice), Olivier Zych (Puszcza Niepolomice), Lukasz Skorupski (Bologna)

        Defans: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Empoli), Pawel Bochniewicz (Heerenveen), Jakub Kiwior (Arsenal), Bartosz Salamon (Lech Poznan), Tymoteusz Puchacz (Kaiserslautern), Pawel Dawidowicz (Verona), Sebastian Walukiewicz (Empoli)

        Orta saha: Przemysław Frankowski (Lens), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Jakub Moder (Brighton), Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok), Damian Szymanski (AEK), Michal Skoras (Club Brugge), Nikola Zalewski (Roma), Jakub Piotrowski (Ludogorets), Bartosz Slisz (Atlanta), Sebastian Szymanski (Fenerbahçe), Kacper Urbanski (Bologna), Piotr Zielinski (Napoli)

        Forvet: Adam Buksa (Antalyaspor), Arkadiusz Milik (Juventus), Robert Lewandowski (Barcelona), Krzysztof Piatek (Başakşehir), Kamil Swiderski (Verona)

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