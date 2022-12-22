Polonya Milli Futbol Takımı, teknik direktör Czeslaw Michniewicz ile yollarını ayırma kararı aldı.

Polonya Futbol Federasyonu, 52 yaşındaki Polonyalı çalıştırıcı Michniewicz'in yıl sonunda bitecek sözleşmesinin yenilenmeyeceğini duyurdu.

Ülkesinde Lech Poznan, Arka Gdynia, Legia Varşova gibi birçok ekipte çalışan Michniewicz, ocak ayında Polonya Milli Takımı'nın başına geçmişti.

Michniewicz yönetimindeki Polonya, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak tur atlamış, son 16 turunda Fransa'ya 3-1 yenilerek elenmişti.